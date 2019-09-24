УЕФА запустил программу "Футбол в школах" на фестивале в Любляне

ЛЮБЛЯНА, 24 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во время фестиваля массового футбола в Любляне во вторник дал старт программе "Футбол в школах". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В запуске новой инициативы приняли участие школьники из разных стран Европы, президент организации Александер Чеферин, а также бывшие футболисты Луиш Фигу, Флоран Малуда, Надин Кесслер и Миленко Ачимович. На Площади Республики в центре Любляны они провели матч в формате "семь на семь".

Новая программа УЕФА пропагандирует футбол как социальный и образовательный инструмент, также она направлена на то, чтобы сделать игру доступной для всех без какой-либо дискриминации. В международной организации считают образовательные учреждения как эгалитарные учреждения идеальными партнерами, которые дают детям знания вне зависимости от возможностей, пола, религии и этнического происхождения. В результате программы "Футбол в школах" дети смогут учиться футболу в безопасной среде.