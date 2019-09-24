Ставропольский турнир по ММА соберет команды из регионов Юга России и Северного Кавказа

ПЯТИГОРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Команды субъектов Северного Кавказа, а также из регионов Юга России станут участниками ставропольского турнира по ММА, который пройдет 28 сентября в Буденновске, сообщил ТАСС во вторник координатор проекта Давид Чихрадзе.

"Это уже третий турнир, который пройдет в Буденновске по профессиональным боям в рамках объединенной Ставропольской бойцовской лиги. Будут участвовать команды из Ставрополя и Буденновска, соперники приедут из Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Кабардино-Балкарии и Дагестана. В программе 12 профессиональных поединков", - отметил собеседник агентства.

По его словам, "данный турнир является частью реализации проекта "Недетский спорт", получившего поддержку Фонда президентских грантов, поэтому в рамках профессиональных боев добавим несколько любительских для детей, которые участвовали в этом проекте".

Организаторы отмечают, что задача проекта "Недетский спорт" - социализация детей из групп риска, попытка направить энергию ребят в спортивное русло, приобщение к ценностям здорового образа жизни, воспитание патриотизма. Партнерами проекта выступили администрация Буденновского муниципального района, Союз ММА Ставропольского края и спортивный клуб Force.