Украинские скалолазы намерены выступить на юниорском первенстве Европы в Воронеже

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сборная Украины по скалолазанию планирует принять участие в первенстве Европы среди юниоров, которое пройдет в Воронеже. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Федерации скалолазания России (ФСР).

"Согласно предварительной заявке, на первенстве Европы в Воронеже выступят четверо украинских скалолазов", - сообщили ТАСС в ФСР.

Первенство Европы по скалолазанию пройдет в Воронеже с 18 по 20 октября. Соревнования пройдут в дисциплинах трудность и скорость. Планируется, что участниками турнира станут около 500 спортсменов от 14 до 19 лет из 20 стран.

Юниорский чемпионат Европы проходит в России во второй раз. В 2017 году турнир состоялся в Перми.

Скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр на соревнованиях 2020 года в Токио. Также Международный олимпийский комитет в марте одобрил включение скалолазания в программу Олимпиады 2024 года.