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Футбол в Англии

Исполнительный директор МЮ заявил, что руководство клуба доверяет тренеру Сульшеру

После поражения от "Вест Хэма" группа болельщиков "Манчестер Юнайтед" призывала норвежца покинуть свой пост

ТАСС, 24 сентября. Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" не планирует отправлять в отставку главного тренера команды Уле Гуннар Сульшера. Об этом заявил исполнительный директор клуба Эд Вудворд, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Manchester Evening News.

В воскресенье "Манчестер Юнайтед" на выезде уступил лондонскому "Вест Хэму" (0:2) в матче шестого тура чемпионата Англии. После игры группа болельщиков призывала 46-летнего норвежца покинуть свой пост.

"Мы уверены, что наши инвестиции вместе с теми обязательствами, которые мы дали Уле и его тренерскому штабу в марте, создали основу для успеха. Важно сохранять терпение, пока Уле и его тренерский штаб создают команду на будущее. Мы продолжим ориентироваться на долгосрочную стратегию и не будем подвергаться влиянию краткосрочных отвлекающих факторов", - сказал Вудворд.

В текущем сезоне МЮ занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе восемь очков после шести встреч. В седьмом туре клуб примет "Арсенал", встреча пройдет 30 сентября. В четверг в матче первого тура группового этапа Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" дома выиграл у "Астаны" из Казахстана (1:0).

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