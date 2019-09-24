Исполнительный директор МЮ заявил, что руководство клуба доверяет тренеру Сульшеру

ТАСС, 24 сентября. Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" не планирует отправлять в отставку главного тренера команды Уле Гуннар Сульшера. Об этом заявил исполнительный директор клуба Эд Вудворд, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Manchester Evening News.

В воскресенье "Манчестер Юнайтед" на выезде уступил лондонскому "Вест Хэму" (0:2) в матче шестого тура чемпионата Англии. После игры группа болельщиков призывала 46-летнего норвежца покинуть свой пост.

"Мы уверены, что наши инвестиции вместе с теми обязательствами, которые мы дали Уле и его тренерскому штабу в марте, создали основу для успеха. Важно сохранять терпение, пока Уле и его тренерский штаб создают команду на будущее. Мы продолжим ориентироваться на долгосрочную стратегию и не будем подвергаться влиянию краткосрочных отвлекающих факторов", - сказал Вудворд.

В текущем сезоне МЮ занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе восемь очков после шести встреч. В седьмом туре клуб примет "Арсенал", встреча пройдет 30 сентября. В четверг в матче первого тура группового этапа Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" дома выиграл у "Астаны" из Казахстана (1:0).