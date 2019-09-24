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Летние олимпийские виды спорта

Женский марафон и мужскую ходьбу на 50 км на ЧМ в Катаре могут отменить из-за жары

IAAF заявила, что не собирается отменять или переносить какие-либо соревнования

ТАСС, 24 сентября. Женский марафон и мужская ходьба на 50 км на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе могут быть отменены из-за высокой температуры. Об этом сообщил французский телеканал France Info.

Отмечается, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) примет окончательное решение относительно проведения соревнований за час до их начала.

IAAF, в свою очередь, ответила, что не рассматривала возможность отмены или переноса соревнований чемпионата мира. "У нас есть планы на случай непредвиденных обстоятельств для каждого вида программы, но ни один из них не был активирован", - говорится в заявлении пресс-службы.

Чемпионат мира в Дохе пройдет с 27 сентября по 6 октября. Женский марафон пройдет 27 сентября, ходьба на 50 км - 28 сентября.

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