Американская велогонщица Дайгерт завоевала золото в индивидуальной гонке на время на ЧМ

ТАСС, 24 сентября. Американская спортсменка Хлоэ Дайгерт одержала победу в женской индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Великобритании.

22-летняя велогонщица преодолела дистанцию в 30,3 км за 42 минуты 11,57 секунды. Серебряную медаль чемпионата мира завоевала представительница Нидерландов Анна ван дер Брегген (+1.32,35), бронзовую награду - голландка Аннемик ван Флейтен (+1.52,66). Россиянка Анастасия Чурсина заняла 19-е место (+4.37,73), Мария Новолодская - 44-е место (+8.38,75).

Россиянки не сумели завоевать дополнительную квоту на Олимпийские игры 2020 года, поскольку не сумели попасть в топ-10. Теперь российским спортсменкам необходимо ожидать составление итогового рейтинга Международного союза велосипедного спорта (UCI), выпуск которого планируется на 27 октября нынешнего года. В зависимости от положения Национального олимпийского комитета в данном рейтинге будет определено количество спортсменов от каждой страны в групповой гонке и в "индивидуалке", всего по данному принципу будут определены 184 велогонщика (122 мужчины и 62 женщины) в групповом и 45 (30 мужчин и 15 женщин) - в индивидуальном заездах.

Дайгерт является серебряным призером Олимпийских игр (2016) и шестикратной чемпионкой мира.

В среду пройдет аналогичная гонка среди мужчин. Чемпионат мира завершится 29 сентября.