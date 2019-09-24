Вице-губернатор Петербурга: город полностью готов принять финал Лиги чемпионов в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург полностью готов принять финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году, для его проведения город будет использовать наследие и опыт, полученный при проведении других мировых футбольных турниров. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Во вторник в Любляне на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были определены места проведения финальных матчей Лиги чемпионов с 2021 по 2023 годы. В 2021 году финал пройдет в Петербурге. Конкурентом российского города на проведение матча был немецкий Мюнхен. Ранее только один российский город получал право принять финал еврокубкового турнира. По разу решающий матч Кубка УЕФА (прежнее название Лиги Европы - прим. ТАСС) и Лиги чемпионов проходили в Москве на стадионе "Лужники" - в 1999 и 2008 годах.

"Финал Лиги чемпионов состоится в нашем городе впервые. И уже сегодня можно с уверенностью констатировать, что Санкт-Петербург готов к проведению этого статусного футбольного матча. Его успешной организации, безусловно, будут способствовать достойное инфраструктурное наследие и накопленный опыт проведения спортивных мероприятий самого высокого уровня", - сказал Кириллов.

Он добавил, что решение исполнительного комитета УЕФА о проведении матча в Петербурге стало большой честью для города. "При этом нельзя сказать, что такое решение стало для нас неожиданным. Санкт-Петербург высоко зарекомендовал себя во время проведения многих масштабных турниров, включая Кубок конфедераций в 2017 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году. В рамках подготовки к этим мероприятиям была создана полноценная городская инфраструктура, соответствующая самым современным требованиям проведения крупных международных соревнований", - отметил собеседник агентства.

Санкт-Петербург в 2017 году принял матчи Кубка конфедераций, в 2018 году - чемпионата мира по футболу, а в 2020 году в городе пройдут игры чемпионата Европы. Для проведения матчей задействован стадион "Газпром Арена" на Крестовском острове (во время мировых турниров ему возвращают название "Санкт-Петербург" - прим. ТАСС).