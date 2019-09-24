{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Исполком УЕФА в Любляне

УЕФА планирует создать независимый орган по борьбе с договорными матчами

Также исполком организации постановил, что в городах чемпионата Европы 2020 года суммарно будет посажено 600 тыс. деревьев

ЛЮБЛЯНА, 24 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может запустить проект по созданию независимого органа, который будет бороться с договорными матчами. Об этом говорится в пресс-релизе, попавшем в распоряжение ТАСС.

Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА, которое прошло в Любляне во вторник.

"УЕФА оценит целесообразность запуска проекта по созданию независимого органа, который будет бороться с договорными матчами", - говорится в пресс-релизе.

Также исполком постановил, что в городах чемпионата Европы 2020 года суммарно будет посажено 600 тыс. деревьев в качестве солидарности в сохранении экологической стабильности. В честь 60-летнего юбилея европейского первенства турнир пройдет в 12 городах, включая Санкт-Петербург, который примет три матча группового этапа и одну встречу четвертьфинала.

Теги
Исполком УЕФА в Любляне
Исполком УЕФА в Любляне
Сорокин: исполком УЕФА не поднимал тему возможного отстранения РУСАДА
На заседании во вторник не рассматривался вопрос возможных санкции со стороны WADA
Читать полностью