УЕФА планирует создать независимый орган по борьбе с договорными матчами

ЛЮБЛЯНА, 24 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может запустить проект по созданию независимого органа, который будет бороться с договорными матчами. Об этом говорится в пресс-релизе, попавшем в распоряжение ТАСС.

Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА, которое прошло в Любляне во вторник.

"УЕФА оценит целесообразность запуска проекта по созданию независимого органа, который будет бороться с договорными матчами", - говорится в пресс-релизе.

Также исполком постановил, что в городах чемпионата Европы 2020 года суммарно будет посажено 600 тыс. деревьев в качестве солидарности в сохранении экологической стабильности. В честь 60-летнего юбилея европейского первенства турнир пройдет в 12 городах, включая Санкт-Петербург, который примет три матча группового этапа и одну встречу четвертьфинала.