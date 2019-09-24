"Спартак" проиграл "Салавату Юлаеву" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. "Спартак" проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.
"Салават Юлаев" проигрывал по ходу встречи со счетом 0:2. В составе московской команды шайбы забросили Робин Ганзл (24-я минута) и Евгений Кулик (26). У уфимского клуба отличились Никита Сошников (38), Линус Умарк (44), Филип Ларсен (49) и Владимир Жарков (59).
"Спартак" потерпел восьмое поражение в 11 матчах сезона и четвертое в последних пяти играх. "Салават Юлаев" одержал шестую победу в девяти играх сезона и четвертую в последних пяти встречах.
В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает восьмое место, набрав 9 очков. "Салават Юлаев" идет на втором месте Восточной конференции, имея в активе 13 очков. В следующем матче "Спартак" дома сыграет против "Автомобилиста" 26 сентября. В тот же день "Салават Юлаев" на выезде сыграет против санкт-петербургского СКА.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Витязь
|10
|6
|1
|2
|0
|0
|1
|30-15
|18
|2
|СКА
|10
|5
|1
|0
|1
|0
|3
|23-23
|13
|3
|ЦСКА
|9
|5
|1
|1
|0
|1
|1
|27-13
|15
|4
|Торпедо
|11
|4
|3
|0
|0
|0
|4
|34-29
|14
|5
|Динамо Мск
|9
|4
|1
|0
|1
|0
|3
|22-23
|11
|6
|Сочи
|9
|4
|0
|0
|1
|1
|3
|21-24
|10
|7
|Динамо Мн
|9
|3
|1
|0
|0
|1
|4
|27-25
|9
|8
|Спартак
|11
|3
|0
|0
|0
|3
|5
|28-30
|9
|9
|Йокерит
|8
|3
|0
|0
|0
|1
|4
|25-26
|7
|10
|Северсталь
|10
|2
|0
|1
|0
|1
|6
|25-31
|7
|11
|Локомотив
|8
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|20-26
|6
|12
|Динамо Р
|9
|1
|2
|0
|0
|0
|6
|16-33
|6
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|10
|4
|3
|1
|0
|1
|1
|31-22
|17
|2
|Салават Юлаев
|9
|6
|0
|0
|1
|0
|2
|22-18
|13
|3
|Авангард
|9
|5
|1
|0
|0
|1
|2
|26-21
|13
|4
|Ак Барс
|8
|6
|0
|0
|0
|0
|2
|27-18
|12
|5
|Сибирь
|9
|2
|0
|0
|1
|1
|2
|22-19
|12
|6
|Трактор
|11
|3
|2
|0
|0
|1
|5
|19-21
|11
|7
|Барыс
|8
|5
|0
|0
|0
|0
|3
|15-12
|10
|8
|Нефтехимик
|10
|4
|0
|0
|0
|1
|5
|21-23
|9
|9
|Адмирал
|9
|3
|1
|0
|0
|0
|5
|16-22
|8
|10
|Куньлунь
|9
|2
|0
|1
|0
|1
|5
|18-24
|7
|11
|Металлург Мг
|9
|2
|0
|0
|1
|0
|6
|15-23
|5
|12
|Амур
|10
|1
|0
|0
|0
|3
|6
|15-24
|5