"Спартак" проиграл "Салавату Юлаеву" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. "Спартак" проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

"Салават Юлаев" проигрывал по ходу встречи со счетом 0:2. В составе московской команды шайбы забросили Робин Ганзл (24-я минута) и Евгений Кулик (26). У уфимского клуба отличились Никита Сошников (38), Линус Умарк (44), Филип Ларсен (49) и Владимир Жарков (59).

"Спартак" потерпел восьмое поражение в 11 матчах сезона и четвертое в последних пяти играх. "Салават Юлаев" одержал шестую победу в девяти играх сезона и четвертую в последних пяти встречах.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает восьмое место, набрав 9 очков. "Салават Юлаев" идет на втором месте Восточной конференции, имея в активе 13 очков. В следующем матче "Спартак" дома сыграет против "Автомобилиста" 26 сентября. В тот же день "Салават Юлаев" на выезде сыграет против санкт-петербургского СКА.