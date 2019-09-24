{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Спартак" проиграл "Салавату Юлаеву" в матче чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу уфимского клуба
Игроки "Салавата Юлаева" Филип Ларсен и "Спартака" Каспарс Даугавиньш Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Игроки "Салавата Юлаева" Филип Ларсен и "Спартака" Каспарс Даугавиньш
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. "Спартак" проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

"Салават Юлаев" проигрывал по ходу встречи со счетом 0:2. В составе московской команды шайбы забросили Робин Ганзл (24-я минута) и Евгений Кулик (26). У уфимского клуба отличились Никита Сошников (38), Линус Умарк (44), Филип Ларсен (49) и Владимир Жарков (59).

"Спартак" потерпел восьмое поражение в 11 матчах сезона и четвертое в последних пяти играх. "Салават Юлаев" одержал шестую победу в девяти играх сезона и четвертую в последних пяти встречах.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает восьмое место, набрав 9 очков. "Салават Юлаев" идет на втором месте Восточной конференции, имея в активе 13 очков. В следующем матче "Спартак" дома сыграет против "Автомобилиста" 26 сентября. В тот же день "Салават Юлаев" на выезде сыграет против санкт-петербургского СКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Витязь1061200130-1518
2СКА1051010323-2313
3ЦСКА951101127-1315
4Торпедо1143000434-2914
5Динамо Мск941010322-2311
6Сочи940011321-2410
7Динамо Мн931001427-259
8Спартак1130003528-309
9Йокерит830001425-267
10Северсталь1020101625-317
11Локомотив830000520-266
12Динамо Р912000616-336
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Автомобилист1043101131-2217
2Салават Юлаев960010222-1813
3Авангард951001226-2113
4Ак Барс860000227-1812
5Сибирь920011222-1912
6Трактор1132001519-2111
7Барыс850000315-1210
8Нефтехимик1040001521-239
9Адмирал931000516-228
10Куньлунь920101518-247
11Металлург Мг920010615-235
12Амур1010003615-245

 

Еврокубки
Каселакис: игра в Кубке Гомельского покажет готовность "Промитеаса" к чемпионату Греции
Капитан клуба отметил, что участие в таком турнире - большой опыт для команды
Читать полностью