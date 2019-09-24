Матч "Химки" - "Зелена Гура" откроет новый сезон Единой лиги ВТБ по баскетболу

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новый сезон Единой лиги ВТБ по баскетболу стартует в среду. Первый матч регулярного чемпионата между собой проведут подмосковные "Химки" и польский клуб "Зелена-Гура", встреча состоится на "ВТБ-Арене", начало - 20:30 мск.

Турнир станет 11-м в истории. Впервые Единая лига ВТБ была проведена в 2008 году. Тогда победитель розыгрыша, в котором участвовали восемь команд, определялся в формате плей-офф. В финале сошлись "Химки" и московский ЦСКА, победу одержали армейцы со счетом 70:66.

С тех самых пор москвичи утвердились в статусе фаворитов турнира. От сезона к сезону они демонстрировали уверенную игру, а также грамотно работали на трансферном рынке. Это позволило армейцам застолбить за собой звание лучшей команды России. За 10 сезонов Единой лиги ВТБ лишь раз ЦСКА не удалось одержать победу, это произошло в сезоне-2010/11, когда турнир выиграли баскетболисты "Химок".

В прошлом розыгрыше армейцы также были вне конкуренции. Регулярный чемпионат подопечные Димитриса Итудиса завершили на первом месте, выиграв 22 матча из 26. В плей-офф ЦСКА и вовсе не проиграл ни одной встречи. Даже в финальной серии до трех побед, в которой соперником были "Химки", борьба была лишь номинальной (106:85, 103:92 и 80:62).

Смена лидера

Однако теперь все может измениться. В межсезонье ЦСКА покинули шесть баскетболистов, среди которых были и лидеры - атакующий защитник Нандо Де Коло, испанский разыгрывающий Серхио Родригес, а также американский защитник Кори Хиггинс. Баскетболисты усилили прямых конкурентов армейцев в главном клубном турнире континента - Евролиге. Де Коло перешел в турецкий "Фенербахче", Родригес - в итальянский "Милан", а Хиггинс - в испанскую "Барселону".

Главными приобретениями ЦСКА стали бывший центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сакраменто" грек Коста Куфос, американский разыгрывающий "Милана" Майк Джеймс, а также американский атакующий защитник Рон Бэйкер, проведший прошлый сезон в НБА за "Нью-Йорк". Несмотря на высокий уровень новичков, Итудису предстоит проделать большую работу над изменением игрового рисунка, а также найти идеальное сочетание баскетболистов в стартовой пятерке.

Из-за проблем лидера непременно возрастет уровень конкуренции. Наиболее явным кандидатом на роль главного соперника ЦСКА в Единой лиге ВТБ видятся "Химки". Руководство клуба провело внушительную работу на трансферном рынке, теперь состав команды можно назвать едва ли не самым сильным в лиге. Летом к "Химкам" присоединились центровой Тимофей Мозгов, форвард лучшей команды НБА последних лет "Голден Стэйт" Йонас Жеребко, разыгрывающий немецкой "Баварии" Стефан Йович, форвард "Зенита" Сергей Карасев, атакующий защитник "Нью-Орлеана" Дайрис Бертанс, а также лучший оборонительный игрок чемпионата Литвы 2018 года разыгрывающий Крис Крамер.

Из серьезных потерь "Химок" можно выделить уход центрового Джордана Мики ("Реал"), а также разыгрывающего Чарльза Дженкинса ("Црвена Звезда"). Однако за счет летних приобретений главный тренер клуба Римас Куртинайтис получил много мастеровитых игроков, которые должны разгрузить лидера команды Алексея Шведа в атаке. Теперь "Химки" можно считать фаворитом нового сезона.

В Единой лиги ВТБ сыграют 13 команд. Регулярный чемпионат завершится 26 апреля 2020 года, по его итогам восемь лучших клубов квалифицируются в плей-офф, где сильнейший будет определяться в сериях до двух побед. Календарь матчей плей-офф станет известен позднее.