Матчи 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу пройдут в среду

ТАСС, 25 сентября. Все встречи 1/16 финала розыгрыша Олимп - Кубка России по футболу состоятся в среду. Бороться за трофей с этой стадии начинают представители Российской премьер-лиги (РПЛ), против которых сыграют 11 команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и пять представителей Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Перед стартом нынешнего сезона формат Кубка России претерпел изменение - команды проведут на каждой стадии по одному матчу, тогда как годом ранее соперники с четвертьфинала выявляли сильнейшего в двух встречах. Как заявил глава РПЛ Сергей Прядкин, данный формат не будет изменен в обозримом будущем. Такое решение можно связать с плотностью календаря, который постоянно подвергается критике со стороны многих клубов.

Так как матчи Кубка России пройдут между двумя турами РПЛ и будут предварять игры отечественных команд в еврокубках, можно ожидать, что фавориты выпустят в среду неоптимальные составы. Московский "Локомотив", который выиграл трофей три раза за последние четыре года, проведет гостевой поединок против калининградской "Балтики", а действующий чемпион страны петербургский "Зенит" в Красноярске сыграет с "Енисеем". Уже в субботу "Локомотив" и "Зенит", идущие в лидирующей группе турнирной таблицы РПЛ, проведут очную встречу в Москве. "Краснодару" предстоит выезд в Нижний Новгород к одноименному клубу, а игроки столичного ЦСКА во Владикавказе сыграют с "Аланией".

Матч с именитым соперником вызвал повышенный интерес в столице Северной Осетии, все билеты на эту игру проданы. Аншлаг ожидается и во встрече между московским "Торпедо", которое рвется в РПЛ вместе с молодым тренером Сергеем Игнашевичем, и самарскими "Крыльями Советов", а также на игре "КамАЗ" - "Спартак" (Москва) в Набережных Челнах. Главный тренер красно-белых Олег Кононов находится в трудном положении, поражение от клуба из ФНЛ может стать поводом для увольнения специалиста. Вопрос сохранения работы будет стоять и перед главным тренером столичного "Динамо" Дмитрием Хохловым, чья команда сыграет во Владивостоке с местным "Лучом".

"Ростов", хорошо стартовавший в чемпионате России, сыграет на выезде с саранской "Мордовией". Матч пройдет на стадионе "Старт", где в текущем сезоне команда принимает своих соперников по ФНЛ. Ранее президент "Ростова" Арташес Арутюнянц предложил оплатить проведение встречи на стадионе "Мордовия-Арена", где условия более комфортные. Однако хозяева не пошли на этот шаг.

Вступят в борьбу за трофей Кубка России и клубы, являющиеся фигурантами по делу о договорном матче, который состоялся в мае текущего года в ПФЛ - новороссийский "Черноморец" и "Чайка" из Ростовской области. Они встретятся с екатеринбургским "Уралом" и "Уфой" соответственно. В других матчах сыграют "СКА-Хабаровск" и грозненский "Ахмат", томская "Томь" и "Тамбов", ярославский "Шинник" и "Сочи", подмосковные "Химки" и казанский "Рубин", воронежский "Факел" и тульский "Арсенал", а также московское "Чертаново" и "Оренбург".