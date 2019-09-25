СМИ: нападающий клуба НХЛ "Торонто" Мэттьюс обвиняется в нарушении общественного порядка

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Форвард канадского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Остон Мэттьюс обвиняется в нарушении общественного порядка в американском штате Аризона. Об этом во вторник сообщил спортивный телеканал TSN.

Спортсмен обвиняется в связи с инцидентом в городе Скоттсдэйл (штат Аризона, США) в мае текущего года, когда у Мэттьюса возникла перепалка с охранником жилого комплекса. Отмечается, что хоккеист, увидев охранника в автомобиле, попытался покачать машину, схватившись за дверную ручку. После этого он снял штаны и продемонстрировал тому свое нижнее белье. Через несколько дней охранник написал заявление.

По данным источника, хоккейный клуб "Торонто" знает о расследовании. Сам Мэттьюс сотрудничает с соответствующими органами, но ни он, ни клуб не будут давать комментарии. Рассмотрение этого дела в суде намечено на 25 сентября, но личное присутствие хоккеиста на нем не требуется.

22-летний американский хоккеист родился в штате Калифорния, но в раннем возрасте играл за команду "Аризона Бобкэтс", поэтому переехал в Скоттсдэйл. В феврале Мэттьюс заключил с "Торонто" новый контракт сроком на пять лет. Зарплата хоккеиста составляет $11,6 млн в год.