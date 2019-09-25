Россиянки завоевали бронзу на ЧМ по гребному слалому в командной гонке байдарок-одиночек

Сборные по футболу

УЕФА не может делать заявлений на основании публикаций в СМИ о сборной России

Ранее издание Newsweek сообщило, что сборная России может быть не допущена к участию в ЧМ-2022, если WADA прибегнет к санкциям в случае подтверждения манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории

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