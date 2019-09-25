Россиянки завоевали бронзу на ЧМ по гребному слалому в командной гонке байдарок-одиночек

ТАСС, 25 сентября. Женская сборная России завоевала бронзовую медаль в командной гонке байдарок-одиночек на чемпионате мира по гребному слалому. Турнир проходит в Сео-де-Уржель (Испания).
Россиянки в составе Марты Харитоновой, Екатерины Перовой и Алсу Миназовой преодолели дистанцию за 1 минуту 44,19 секунды. Первое место заняли представительницы Великобритании (1.43,96), второе - спортсменки из Чехии (1.44,16).
Также ранее в среду мужская сборная России в составе Кирилла Сеткина, Дмитрия Храмцова и Павла Котова завоевала бронзовые медали в командной гонке каноэ-одиночек. Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 38,62 секунды. Золотые награды завоевали представители Словакии (1.34,38), вторыми стали спортсмены из Испании (1.37,43).
Турнир в Испании завершится 29 сентября.