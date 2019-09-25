Московское "Динамо" уступило "Лучу" в 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" уступило владивостокскому "Лучу" со счетом 0:1 в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу. Встреча прошла во Владивостоке.

Единственный гол в матче забил Кирилл Марущак на 20-й минуте.

Первый матч после травмы провел голкипер "Динамо" Антон Шунин, вратарь получил повреждение задней поверхности бедра 10 августа в домашнем матче чемпионата России с "Зенитом" (0:2). Впервые в основном составе "Динамо" вышел Иван Ордец, в матчах за "Динамо" дебютировал Игорь Калинин. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопой.

Команды провели между собой 11-матч во всех турнирах, впервые команды встретились в рамках Кубка России. "Луч" одержал третью победу, в активе "Динамо" восемь побед. В Кубке СССР команды встречались дважды: в 1961 году динамовцы победили в 1/32 финала (2:1), а в 1969-м - в 1/8 финала (2:1).

"Луч" выступает в чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиги, в таблице которой занимает 11-е место, набрав 18 очков после 14 туров. "Динамо" играет в Российской премьер-лиге и занимает 11-ю строчку, имея в активе 10 очков после 10 туров.

В 1/8 финала "Луч" сыграет с победителем матча между клубами "СКА-Хабаровск" и "Ахмат" (Грозный). Встречи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября. Победителем прошлого розыгрыша Кубка России является московский "Локомотив", который в финале обыграл екатеринбургский "Урал" (1:0).