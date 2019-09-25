Австралийский велогонщик Деннис завоевал золото в индивидуальной гонке на время на ЧМ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Австралийский спортсмен Роан Деннис одержал победу в мужской индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Великобритании.

29-летний велогонщик преодолел дистанцию в 54 км за 1 час 5 минут 5,35 секунд. Серебряную медаль чемпионата мира завоевала представитель Бельгии Ремко Эвенепул (+1.08,93), бронзовую награду - итальянец Филиппо Ганна (+1.55,00). Россиянин Александр Евтушенко занял 42-е место (+8.14,45).

Евтушенко не сумел завоевать дополнительную квоту на Олимпийские игры 2020 года, поскольку не попал в топ-10. Теперь российским спортсменам необходимо ожидать составление итогового рейтинга Международного союза велосипедного спорта (UCI), выпуск которого планируется на 27 октября нынешнего года. В зависимости от положения Национального олимпийского комитета в данном рейтинге будет определено количество спортсменов от каждой страны в групповой гонке и в "индивидуалке", всего по данному принципу будут определены 184 велогонщика (122 мужчины и 62 женщины) в групповом и 45 (30 мужчин и 15 женщин) - в индивидуальном заездах.

Деннис является серебряным призером Олимпийских игр (2012) и четырехкратным чемпионом мира на шоссе, двукратным серебряным и бронзовым призером мировых первенств. Также на его счету две золотые и две серебряные медали чемпионатов мира на треке.

Чемпионат мира завершится 29 сентября.