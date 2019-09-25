Матч на уровне РПЛ. "Торпедо" обыграло "Крылья Советов" в 1/16 финала Олимп - Кубка России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московское "Торпедо" одержало домашнюю победу в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России против самарских "Крыльев Советов". Игра проходила на Центральной арене спорткомплекса "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова и завершилась со счетом 2:0.

Москвичи уверенно лидируют после 14 туров в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), имея в активе 37 очков и четыре балла преимущества над вторым местом. "Торпедо", ведомое молодым тренером Сергеем Игнашевичем, рвется в элиту российского футбола, победа над командой из Российской премьер-лиги (РПЛ) являлась бы отличным подтверждением высоких амбиций.

Клуб из Самары пока является одним из главных претендентов на вылет в ФНЛ - подопечные Миодрага Божовича расположились на последней строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков после 10 туров. Однако руководство пока доверяет 51-летнему специалисту. Команде необходимы успехи, а выход в 1/8 финала мог стать одним из них.

Главный тренер "Торпедо" Николай Савичев выставил сильнейший состав. Божович же дал шанс игрокам, которые не так часто появлялись в матчах РПЛ, специалист оставил в запасе одного из лучших бомбардиров текущего сезона Александра Соболева. "Для нас важна игра с "Тамбовом", надо было его поберечь. К тому же хотелось дать шанс другим футболистам", - отметил Божович.

Уверенная победа

"Торпедо" сразу обозначило преимущество на поле, самарцы не были против игры вторым номером. В начале матча контратаки "Крыльев Советов" смотрелись интересно и внушали надежду на забитый мяч, но это продолжалось только в первые 10 минут. В течение всего первого тайма москвичи владели инициативой, пытаясь найти лазейку в обороне гостей на флангах. Это приводило к опасным моментам, стоит вспомнить удар головой нападающего Ивана Сергеева после прекрасно разыгранной комбинации.

Грамотно действовали защитники "Торпедо", которые не давали соперникам бить по воротам. Оба мяча хозяева забили после подачи угловых. На 36-й минуте на опережении сыграл защитник Максим Шоркин, а уже в компенсированное к первому тайму время Сергеев точно пробил головой в нижний угол ворот Богдана Овсянникова.

В перерыве президент "Торпедо" Елена Еленцева поздравила защитника Артема Самсонова с сотой игрой за клуб, которую футболист провел в матче 14-го тура ФНЛ против "Томи" (2:1). Во втором тайме Божович решил усилить атаку и выпустил Соболева вместо защитника Тараса Бурлака. "Крылья Советов" стали чаще задерживаться на половине поля соперника. "Торпедо" же охотно отдавало мяч, предпочитая строить игру от обороны.

Однако футболисты "Крыльев Советов" не создали впереди ничего опасного. Можно вспомнить лишь удар Антона Зиньковского, который не без труда отбил Алексей Кеняйкин. Команда Божовича так и не смогла ничего серьезного противопоставить своему сопернику, игра завершилась уверенной победой "Торпедо" со счетом 2:0.

"Торпедо" играло на уровне РПЛ

После матча Божович отметил, что "Торпедо" заслужило победу. "Торпедо" лучше начало эту игру. В первом тайме футболисты соперника двигались быстрее, во всем были лучше нас. Мы немного прибавили во второй половине, но "Торпедо" заслужило сегодня победу", - сказал Божович.

Специалист не избежал вопроса про свою возможную отставку. На это Божович не ответил, заявив, что команды РПЛ будут менять специалистов только в зимнюю паузу.

Савичев остался доволен игрой своих подопечных в этом матче. "Сегодня был экзамен - матч против команды РПЛ, ребята сдали его на отлично", - заявил главный тренер "Торпедо", отметив, что футболисты показали игру на уровне высшего дивизиона чемпионата России. С мнением своего наставника согласился и нападающий Игорь Лебеденко, который добавил, что игроки полностью выложились в этой встрече.

В 1/8 финала "Торпедо" встретится с калининградской "Балтикой". Матчи этой стадии состоятся 30 и 31 октября.