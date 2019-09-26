Капитан сборной Никарагуа заявил, что не выбирал Месси в опросе на звание лучшего игрока

ТАСС, 26 сентября. Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера не голосовал за аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси в номинации на звание лучшего футболиста года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), опровергая данные отчета о голосовании организации. Слова футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на El Chiringuito.

В отчете ФИФА, в котором были опубликованы результаты голосования, Баррера поставил на первое место Месси, на второе - сенегальского игрока английского "Ливерпуля" Садио Мане, а на третье - нападающего сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Церемония вручения премии прошла 23 сентября в Милане.

"Я не голосовал за Месси в этой премии", - сказал Баррера.

Месси 32 года, в прошлом сезоне он с "Барселоной" стал чемпионом Испании, забил 36 голов в чемпионате Испании, завоевав "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру всех национальных первенств Европы.

Награда ФИФА лучшему игроку года вручается с 1991 года, в нынешнем формате (по итогам сезона) - с 2016 года, в период с 2010 по 2015 год ФИФА вручала награды вместе с французским журналом France Football. Месси был удостоен премии в шестой раз. В прошлом году ее получил хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич, в 2016 и 2017 годах - Роналду.