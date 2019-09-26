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Летние олимпийские виды спорта

Казанцев назначен и. о. старшего тренера женской сборной России по настольному теннису

Специалист начнет работу с 1 октября

ТАСС, 26 сентября. Федерация настольного тенниса России назначила Максима Казанцева исполняющим обязанности старшего тренера женской сборной России по настольному теннису. Об этом сообщает пресс-служба организации.

46-летний специалист начнет работу с 1 октября. 30 сентября истекает контракт у действующего старшего тренера сборной России Давида Саргсяна, который проработал на этой должности 3,5 года. Федерация настольного тенниса России и Саргсян решили не продлевать контракт по обоюдному согласию.

Под руководством Казанцева кадетская команда России завоевала шесть золотых, две серебряные и две бронзовые награды на юношеском первенстве Европы 2016 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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