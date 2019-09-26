Казанцев назначен и. о. старшего тренера женской сборной России по настольному теннису

ТАСС, 26 сентября. Федерация настольного тенниса России назначила Максима Казанцева исполняющим обязанности старшего тренера женской сборной России по настольному теннису. Об этом сообщает пресс-служба организации.

46-летний специалист начнет работу с 1 октября. 30 сентября истекает контракт у действующего старшего тренера сборной России Давида Саргсяна, который проработал на этой должности 3,5 года. Федерация настольного тенниса России и Саргсян решили не продлевать контракт по обоюдному согласию.

Под руководством Казанцева кадетская команда России завоевала шесть золотых, две серебряные и две бронзовые награды на юношеском первенстве Европы 2016 года.