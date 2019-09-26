Умерла бывшая боец ММА Кэти Коллинз

ТАСС, 26 сентября. Американка Кэти Коллинз, выступавшая в боях смешанного стиля (MMA), скончалась на 33-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

Спортсменка скончалась в среду от аневризмы мозга. Коллинз выступала под эгидой нескольких организаций, в том числе Bellator.

"Борьба закончена, - написал в своем Facebook тренер спортсменки Джей Ти Тилли. - Ты никогда не сдавалась, мы всегда в тебя верили. Я всегда тобой гордился, мне повезло помочь тебе воплотить твою мечту в жизнь, я буду невероятно скучать по тебе".

В течение карьеры Коллинз одержала семь побед (четыре нокаутом) и потерпела пять поражений. Она начала любительскую карьеру в августе 2011 года, в мае 2015 года Коллинз перешла в профессионалы, победив в дебютном поединке Катерину Фарроу нокаутом. В Bellator спортсменка провела три боя, одержав две победы. Последний поединок Коллинз провела в июне 2018 года под эгидой организации Legacy Fighting Alliance, уступив Джеймелин Нивера.