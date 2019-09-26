Ферстаппен, Албон и Гасли потеряют по пять мест на старте Гран-при России "Формулы-1"

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Пилоты команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен и таец Александер Албон, а также гонщик "Торо Россо" француз Пьер Гасли потеряют по пять мест на старте Гран-при России. Об этом сообщает пресс-служба "Хонды", моторы которой используют команды.

На болидах гонщиков будут заменены элементы силовой установки.

В среду руководитель "Торо Россо" Франц Тост сообщил ТАСС, что российский пилот команды Даниил Квят будет стартовать с конца решетки из-за смены силовой установки.

Гран-при России пройдет в Сочи с 27 по 29 сентября.