{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гран-при России "Формулы-1"

Ферстаппен, Албон и Гасли потеряют по пять мест на старте Гран-при России "Формулы-1"

На болидах пилотов будут заменены элементы силовой установки
Макс Ферстаппен EPA-EFE/José Méndez
Описание
Макс Ферстаппен
© EPA-EFE/José Méndez

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Пилоты команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен и таец Александер Албон, а также гонщик "Торо Россо" француз Пьер Гасли потеряют по пять мест на старте Гран-при России. Об этом сообщает пресс-служба "Хонды", моторы которой используют команды.

На болидах гонщиков будут заменены элементы силовой установки.

В среду руководитель "Торо Россо" Франц Тост сообщил ТАСС, что российский пилот команды Даниил Квят будет стартовать с конца решетки из-за смены силовой установки.

Гран-при России пройдет в Сочи с 27 по 29 сентября.

Теги
Гран-при России
ММА
Российский боец Исмаилов вошел в весовую категорию в преддверии турнира ACA 99
Турнир пройдет в Москве 27 сентября
Читать полностью