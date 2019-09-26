Хоккеист Макаров подписал контракт с "Авангардом"

ТАСС, 26 сентября. Российский нападающий Игорь Макаров подписал соглашение с омским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

32-летний хоккеист подписал контракт до конца сезона.

"Мы приняли решение подписать полноценный контракт с Игорем Макаровым, - заявил президент "Авангарда" Максим Сушинский. - Нас устроило отношение игрока к делу, работа на тренировках и самоотдача в матчах. Макаров привнес необходимую энергию, он идет в борьбу, создает моменты, тренерскому штабу понравилась игра Игоря. Рассчитываем, что он будет прогрессировать в нашей команде".

В КХЛ Макаров выступал за петербургский СКА, московские ЦСКА и "Динамо", нижнекамский "Нефтехимик" и уфимский "Салават Юлаев". Всего в турнире он провел 507 матчей (430 в регулярных чемпионатах и 77 в плей-офф), в которых набрал 160 очков (74 шайбы + 86 результативных передач, из них 5+13 в плей-офф).

"Авангард" на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции текущего сезона КХЛ, набрав 13 очков в девяти матчах.