Федерация хоккея Узбекистана вошла в состав IIHF

ТАСС, 26 сентября. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла в свой состав Федерацию хоккея Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Помимо Федерации хоккея Узбекистана, в IIHF также были приняты национальные организации Алжира, Колумбии, Ирана и Ливана.

"Я хочу поблагодарить всех членов IIHF, которые поддержали нас, - заявил президент Федерации хоккея Узбекистана Бахтиёр Фазылов. - Для нас большая честь войти в большую хоккейную семью под эгидой IIHF. Я разделяю это чувство со всеми любителями хоккея в Узбекистане и верю, что новый статус предоставит нам больше возможностей для развития хоккея в нашей стране. Получение доступа к образовательным программам и различным событиям и турнирам под эгидой IIHF, новые контакты и связи с другими членами международной организации помогут нам в реализации наших обширных планов по развитию хоккея в Узбекистане".

С сезона-2019/20 в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) выступает ташкентский клуб "Хумо". В текущем чемпионате команда провела шесть поединков, в которых набрала пять очков, и занимает 14-е место в Конференции 1.