Фигурист Даниелян лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при в Хорватии

ТАСС, 26 сентября. Российский фигурист Артур Даниелян занимает первое место после короткой программы в мужском одиночном катании на этапе юниорского Гран-при. Соревнования проходят в Загребе.

Он получил за свой прокат 82,11 балла. Второе место занимает Эндрю Торгашев из США (80,53), третьим идет россиянин Андрей Мозалев (78,85). Произвольная программа у юношей пройдет в пятницу.

Позднее в четверг короткую программу представят спортивные пары, а также девушки в одиночном катании. Этап в Загребе завершится 28 сентября.