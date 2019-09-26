Чалов, Умяров и Глушенков вошли в состав молодежной сборной РФ на игры отбора ЧЕ-2021

ТАСС, 26 сентября. Нападающий ЦСКА Федор Чалов, а также полузащитники "Спартака" Наиль Умяров и Максим Глушенков вошли в состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года против команд Польши и Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Команда соберется 6 октября на базе в Новогорске, 9 октября отправится в Екатеринбург. 12 октября россияне вылетят в Таллин. Матч против сборной Польши россияне проведут 11 октября в Екатеринбурге, против команды Эстонии - 15 октября на выезде в Пярну.

Всего в состав включены 23 футболиста: вратари - Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар"); защитники - Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Алексей Татаев ("Млада-Болеслав", Чехия), Никита Калугин ("Сочи"), Иван Лапшов ("Оренбург"), Николай Рассказов ("Спартак"), Данил Степанов и Данил Круговой (оба - "Рубин"); полузащитники - Данил Глебов ("Ростов"), Артем Голубев ("Уфа"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Умяров и Глушенков (оба - "Спартак"), Даниил Уткин ("Краснодар"), Даниил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба - "Арсенал"), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар"); нападающие - Вячеслав Грулев ("Динамо") и Чалов (ЦСКА).

В турнирной таблице группы 5 после двух туров поляки набрали шесть очков, болгары и россияне - по четыре очка, латвийцы и сербы - по одному очку, у команды Эстонии нет набранных баллов.