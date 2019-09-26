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Гран-при России "Формулы-1"

Даниил Квят: популярность "Формулы-1" в России с каждым годом растет

Этап "королевских гонок" в России проводится с 2014 года

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" с каждым годом увеличивает аудиторию болельщиков и зрителей в России. Такое мнение на пресс-конференции высказал российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят.

Гран-при России проводится с 2014 года. В разные годы в серии выступало трое россиян: Квят, Виталий Петров и Сергей Сироткин.

"Мне нравится выступать на домашнем Гран-при. Я знаю, что люди здесь любят "Формулу-1", - сказал Квят. - Автоспорт в России постепенно развивается, а популярность "Формулы-1" увеличивается, мне это, конечно, приятно".

В 2019 году Гран-при России пройдет с 27 по 29 сентября.

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Гран-при России
Футбол в России
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