Даниил Квят: популярность "Формулы-1" в России с каждым годом растет

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" с каждым годом увеличивает аудиторию болельщиков и зрителей в России. Такое мнение на пресс-конференции высказал российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят.

Гран-при России проводится с 2014 года. В разные годы в серии выступало трое россиян: Квят, Виталий Петров и Сергей Сироткин.

"Мне нравится выступать на домашнем Гран-при. Я знаю, что люди здесь любят "Формулу-1", - сказал Квят. - Автоспорт в России постепенно развивается, а популярность "Формулы-1" увеличивается, мне это, конечно, приятно".

В 2019 году Гран-при России пройдет с 27 по 29 сентября.