Коу рад, что подозревавшийся в нарушении антидопинговых правил Коулман выступит на ЧМ

ДОХА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу рад тому факту, что американский спринтер Кристиан Коулман, подозревавшийся в нарушении антидопинговых правил, выступит на чемпионате мира в Дохе. Об этом он заявил на пресс-конференции перед стартом турнира.

Антидопинговое агентство США (USADA) сняло обвинение с Коулмана, который пропустил три допинг-теста за год. Спортсмену грозила длительная дисквалификация, однако ему удалось доказать, что три нарушения пришлись на 14 месяцев, а не на 12. Независимый дисциплинарный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU), созданный IAAF, не стал оспаривать решение USADA.

"Это хорошо для нашего спорта, что Кристиан Коулман выступит здесь на дистанции 100 метров, - сказал Коу. - Да, тестирование спортсменов, которые должны сообщать о своем местоположении во внесоревновательный период, очень важная часть всей системы, и атлеты понимают всю серьезность этого".

"Я доволен и рад, что WADA и USADA рассмотрели эту ситуацию с точки зрения правил. Мы должны сохранять репутацию спортсменов, и я доволен тем, что он выступит, он сделает соревнования еще более конкурентными", - добавил он.

23-летний Коулман является двукратным серебряным призером чемпионата мира в Лондоне 2017 года (бег на 100 м и эстафета 4 по 100 м). Также на его счету золото чемпионата мира в закрытых помещениях в британском Бирмингеме в 2018 году (60 м), на том турнире он установил мировой рекорд на этой дистанции (6,34 секунды).

Чемпионат мира в Дохе пройдет с 27 сентября по 6 октября.