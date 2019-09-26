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Бокс

Чемпион мира по версии WBA Бивол проведет бой с Кастильо 12 октября

Россиянин является обладателем чемпионского пояса с октября 2017 года
Дмитрий Бивол Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Дмитрий Бивол
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,38 кг) россиянин Дмитрий Бивол проведет поединок против представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо 12 октября в Чикаго (штат Иллинойс, США). Об этом ТАСС сообщил руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

28-летний Бивол является обладателем чемпионского пояса с октября 2017 года. В марте он провел последний бой, успешно защитив звание чемпиона мира по версии WBA. Россиянин победил американца Джо Смита - младшего.

"Мы оцениваем готовность нашего боксера на 100%, - заявил Рябинский. - Ждем от него красивого, яркого бокса и убедительной победы. Сразу после этого боя можно будет думать об объединительных боях".

"Моим соперником на ринге выбран Ленин Кастильо - доминиканский боксер, имеющий около 20 профессиональных боев, - сказал Бивол. - Я считаю Кастильо достойным и сильным соперником, который обладает высокой и точной техникой боя. В прошлом году он провел поединок против американского боксера Маркуса Брауна. Это был зрелищный бой, я с нетерпением жду начала нашего".

Бивол провел 16 боев, во всех одержал победы (11 нокаутом). На счету 31-летнего Кастильо 20 побед (15 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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