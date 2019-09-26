Кириленко и Корстин вошли в состав комиссий FIBA

ТАСС, 26 сентября. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко и генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин вошли в состав комиссий Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

Кириленко стал членом комиссии по баскетболу в формате 3х3, Корстин - комиссии игроков. Также генеральный секретарь и исполнительный директор РФБ Наталья Галкина вошла в состав комиссии по проведению соревнований, национальный инструктор Евгений Островский - в техническую комиссию.

Состав всех комиссий определен на четырехлетний срок (с 2019 по 2023 год).