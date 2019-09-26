Российские легкоатлеты во второй раз выступят без флага на чемпионате мира

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Жара, влажность, рекордное число участников, нейтральный статус российских легкоатлетов и новые спортивные достижения ожидают чемпионат мира по легкой атлетике в Катаре. Старт турниру будет дан 27 сентября, а розыгрышу первых медалей - за минуту до наступления нового дня.

Откроют чемпионат мира квалификационные старты. Первые призеры определятся в женском марафоне.

Ближний Восток впервые принимает турнир, также впервые это произойдет в стране с экстремально жарким климатом. По данной причине чемпионат мира проводится в нестандартные сроки - не в августе, а на стыке сентября и октября.

Из-за жары на ночь были перенесены старты марафонов и спортивной ходьбы - двух дисциплин легкой атлетики, в которых соревнуются за переделами основной арены чемпионата мира. На этот раз ей является Международный стадион Халифа.

Жара

Чтобы соревнования можно было транслировать, организаторы чемпионата мира потратили порядка $20 млн на установку искусственного освещения вдоль трасс для ходьбы и марафона. Также главная арена, которая через три года примет матчи чемпионата мира по футболу, оборудована системой кондиционирования, что позволяет наблюдать за соревнованиями в комфортных условиях. Однако о количестве болельщиков, которые посетят турнир, пока не говорят - президент Федерации легкой атлетики Катара Далан Аль Хамад на пресс-конференции несколько раз уходил от ответа на вопрос о проданных билетах.

Старались организаторы обойти тему жары и повышенной влажности, которая срывает подготовку спортсменов к стартам. Некоторые из них просто отказываются работать на тренировочных полях, которые не оснащены кондиционерами. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу, переизбранный два дня назад на очередной четырехлетний срок, пытается сгладить углы.

"Я не хочу спекулировать на эту тему, - ответил он на вопрос, есть ли опасения, что до финиша марафона добегут меньше десяти спортсменов. - Конечно, я хочу, чтобы как можно больше людей финишировали в хорошем состоянии, наши медицинские бригады будут начеку. Жара не является большим препятствием, главная проблема заключается во влажности. Любой, кто занимается бегом, знает, что такое жара, но влажность - настоящая проблема".

Чемпионат мира в Дохе при этом станет рекордным по числу стран-участниц - на старт выйдут представители 209 стран. Однако 101 государство представят всего по одному спортсмену. Также на турнир заявлена команда беженцев и авторизованные нейтральные атлеты. Последними IAAF именует российских спортсменов, которые имеют право соревноваться за границей.

Российские легкоатлеты уже второй чемпионат мира подряд будут вынуждены выступать без флага страны. Причина - дисквалификация национальной федерации. 23 сентября совет IAAF уже 12-й раз продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

К международным стартам IAAF допускает только легкоатлетов, которые сумели доказать свою непричастность к допинговым нарушением и неоднократно прошли допинг-тестирование. На данный момент допуск имеют 129 россиян, но только 30 из них смогли выполнить критерии отбора на чемпионат мира.

Их мало, но они в тельняшках

Трое российских спортсменов представляют прыжки в высоту - Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк. Все они претендуют на медали турнира. Ласицкене может завоевать третью подряд золотую медаль чемпионата мира.

Также шансы на награды есть у чемпиона мира 2015 года, серебряного призера 2017 года в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, хотя после недавней травмы его результаты заметно упали, поэтому ему будет непросто удержаться в призовой тройке. Хорошие перспективы и у Анжелики Сидоровой, которая стала второй в недавнем финале "Бриллиантовой лиги" в прыжках с шестом. Вместе с ней в этой дисциплине выступят Ирина Иванова и Алена Лутковская.

Приедет на турнир и серебряный призер прошлого чемпионата мира Дарья Клишина - последняя, кто выступал на крупном международном легкоатлетическом старте под флагом России. Случилось это на Играх 2016 года, других российских легкоатлетов тогда на Олимпиаду просто не пустили. В секторе она будет выступать с еще одной россиянкой - Еленой Соколовой.

В тройном прыжке будут соревноваться Дмитрий Сорокин и Алексей Федоров, в толкании ядра - Максим Афонин и Александр Лесной, в метании молота - Денис Лукьянов, Евгений Коротовский, Елизавета Царева и Софья Палкина, диска - Алексей Худяков.

Илья Шкуренев будет единственным российским десятиборцем. Яна Смердова и Василий Мизинов выступят в ходьбе на 20 км, Полина Миллер, Ксения Аксенова и Алена Мамина - в беге на 400 м, Вера Рудакова и Валерия Андреева - в беге на 400 м с барьерами, Анна Тропина и Екатерина Ивонина - в беге 3000 м с препятствиями.

В марафоне будут соревноваться Федор Шутов и Сардана Трофимова. Трофимовой предстоит первой из россиян побороться за медали.

Подозрительные герои

Впервые за долгие годы на чемпионате мира не будет самого быстрого человека на планете Уэйна Болта - два года назад он завершил карьеру и даже успел попробовать свои силы в футболе. Главным спринтером планеты сейчас является американец Кристиан Коулман. Без Болта серебряный призер чемпионата мира в Лондоне 2017 года сейчас является главным претендентом на победу.

Хотя еще месяц назад он попал под подозрение в нарушении антидопинговых правил, так как считалось, что спортсмен пропустил три допинг-теста подряд в течение 12 месяцев. Однако Антидопинговое агентство США (USADA) сняло обвинение с Коулмана, поскольку выяснилось, что три нарушения пришлись на 14 месяцев. Независимый дисциплинарный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU), созданный IAAF, не стал оспаривать решение USADA.

Поддержал Коулмана и президент IAAF. "Это хорошо для нашего спорта, что Кристиан Коулман выступит здесь на дистанции 100 м", - сказал Коу.

Теперь интересно, как к участию Коулмана на чемпионате мира отнесутся его соперники. Среди них есть его соотечественник Джастин Гэтлин - чемпион мира 2017 года, который дважды был дисквалифицирован за применение допинга.

Выступит на турнире и шестикратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира в беге на короткие дистанции Эллисон Феликс (США) - самая титулованная легкоатлетка в истории мирового первенства. Если в Дохе она победит, то станет самой титулованной не только среди женщин, но и среди мужчин. По числу золота чемпионата мира Феликс обойдет даже Болта.

Всего на турнире будет разыграно 49 комплектов наград. Впервые на чемпионате мира разыграют медали в смешанной эстафете 4 по 400 м. Завершится мировое первенство 6 октября.