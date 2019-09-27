КОНМЕБОЛ не приняла апелляцию на решение по отстранению Месси на матчи за сборную

ТАСС, 27 сентября. Апелляционный суд Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) не стал изменять срок наказания нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и оставил в силе дисквалификацию за неподобающее поведение на Кубке Америки 2019 года. Об этом сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

В начале августа Месси получил дисквалификацию на матчи сборной Аргентины до 3 ноября и штраф в размере $50 тыс. Изначально футболиста отстранили на одну встречу, но позже наказание ужесточили.

Месси выступал с критикой в адрес судей по итогам полуфинального матча Кубка Америки против команды Бразилии, в котором аргентинцы уступили хозяевам первенства со счетом 0:2. Также футболист отказался присутствовать на церемонии награждения в знак протеста против судейства на турнире и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции после встречи за третьей место с командой Чили (2:1). При этом по ходу матча он был удален за неспортивное поведение.

Апелляцию подавала Федерация футбола Аргентины (AFA), которая направила письмо руководству КОНМЕБОЛ, где попросила отменить решение судьи того матча и объяснила свою позицию по красной карточке игрока, а также по заявлениям Месси после встречи. Вместе с объяснительными документами федерация направила бумаги с извинениями за слова нападающего. AFA хотела сократить наказание футболиста до двух месяцев.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014 в Бразилии. Футболист является пятикратным обладателем приза лучшему игроку мира по итогам года.