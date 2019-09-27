Дубль бывшего футболиста "Спартака" Адриано помог "Палмейрасу" разгромить ССА

ТАСС, 27 сентября. Футбольный клуб "Палмейрас" дома разгромил ССА в матче 21-го тура чемпионата Бразилии. Встреча завершилась со счетом 6:2.

Дублем в составе хозяев отметился бывший нападающий московского "Спартака" Луис Адриано (6-я и 75-я минуты). До этого форвард забил три мяча в национальном первенстве и один - в четвертьфинальном матче Кубка Либертадорес против "Гремио". Также дублем в составе "Палмейраса" отметился полузащитник Бруно Энрике (29, 83), по разу отличились нападающий Виллиан (11) и защитник Густаво Гомес (45). У гостей мячи забили защитник Аподи (52) и форвард Буэно Да Силва (88).

Адриано выступал за "Спартак" с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Ранее нападающий играл за бразильский "Интернасьонал", украинский "Шахтер" и итальянский "Милан". В составе "Спартака" Адриано провел 79 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 15 голевых передач. В "Палмейрас" он перешел в июле текущего года.

"Палмейрас" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков и отставая от лидирующего "Фламенго" на три балла. Следующий матч команда проведет 29 сентября. На выезде "Палмейрас" сыграет с "Интернасьоналем".