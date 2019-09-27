Тренер сборной Чувашии по легкой атлетике узнал об исках спортсменов к РУСАДА из СМИ

ТАСС, 27 сентября. Спортсмены не ставили в известность главного тренера по легкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных команд Чувашии имени А. Игнатьева Николая Панфилова о подаче в суд исковых заявлений о защите чести и достоинства. Об этом Панфилов сообщил в пятницу ТАСС.

В четверг стало известно, что глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус после поступивших в его адрес исков проинформирует Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о попытках системного давления на него. Ганус сообщил в открытом письме, которое оказалось в распоряжении ТАСС, что главный тренер по легкой атлетике Чувашии Николай Панфилов пытался дискредитировать его.

"Я слышал, что подают заявления. Однако о том, что они уже поданы, не был в курсе. Позже узнал из СМИ", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что не принуждал спортсменов это делать, они приняли такое решение самостоятельно. "Я не организовывал никаких акций, не инициировал исковые заявления", - добавил Панфилов.

По данным документа, имеющегося в распоряжении ТАСС, девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы коллективное исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью Гануса французскому изданию L'Equipe. Гендиректор РУСАДА подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводили переливание крови под прикрытием со стороны региона. Истцы были временно отстранены от спортивной деятельности в связи с проводившимся расследованием РУСАДА.

В тот же день Ганус сообщил, что французское издание допустило ошибку, приписав ему формулировки, которые он не произносил. Гендиректор РУСАДА заявил, что не говорил о переливании крови спортсменам Чувашии. Кроме того, в ходе интервью он не назвал ни одного имени спортсмена, по которым заведены дела. При этом Ганус убежден, что Панфилов не мог не знать об этих фактах.