Шайба Кучерова принесла "Тампе" победу над "Флоридой" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 27 сентября. "Тампа-Бэй" на выезде обыграла "Флориду" со счетом 4:2 в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Заброшенной шайбой отметился форвард гостей Никита Кучеров.

Россиянин отличился на 54-й минуте, оформив третий гол своей команды. Также в составе победителей шайбы забросили Седрик Пакетт (35-я минута), Янни Гурд (40) и Стивен Стэмкос (54). У проигравших голами отметились Оуэн Типпетт (17) и российский форвард Евгений Дадонов (59). Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 21 бросков по своим воротам.

В прошедшем регулярном чемпионате Кучеров набрал 128 (41 гол + 87 результативных передач) очков. Форвард побил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также нападающий "Тампы" стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат. Тогда хоккеисты "Питтсбурга" Марио Лемье и Яромир Ягр набрали 161 и 149 очков соответственно.

В другом матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" дома в серии буллитов победил "Филадельфию" со счетом 2:1. Результативной передачей отметился нападающий хозяев Владислав Наместников.

"Эдмонтон" на выезде победил "Виннипег" со счетом 5:3. Форвард хозяев Антон Бурдасов набрал первое очко в НХЛ, сделав результативную передачу.

"Ванкувер" дома проиграл "Аризоне" со счетом 2:4. В эпизоде с победной шайбой гостей поучаствовал защитник Илья Любушкин. Россиянин отдал результативную передачу на форварда Барретта Хэйтона.