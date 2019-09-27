Каширина стала серебряным призером ЧМ по тяжелой атлетике в весе свыше 87 кг

ТАСС, 27 сентября. Российская спортсменка Татьяна Каширина завоевала серебро чемпионата мира по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг. Соревнования проходят в Паттайе.

28-летняя россиянка показала результат 318 кг в сумме (140 кг в рывке и 178 кг в толчке). Победу одержала китаянка Ли Вэньвэнь, которая побила два мировых рекорда Кашириной: в толчке и по сумме, а также повторив рекорд россиянки в рывке. В сумме китаянка показала результат 332 кг (146 кг в рывке и 186 кг в толчке). Третье место заняла китаянка Мэн Супин - 311 кг (137 кг в рывке и 174 кг в толчке).

Эта медаль стала первой для российских спортсменов на турнире. На чемпионате мира осталось разыграть медали в весовой категории свыше 109 кг у мужчин, где российскую команду представит Антоний Савчук. В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету китайских спортсменов 10 золотых, пять серебряных и три бронзовые медали, на втором месте команда КНДР (2-4-3), третью строчку занимают спортсмены из Армении (2-0-0), российская команда занимает 11-е место.

Каширина является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, на чемпионатах мира на ее счету теперь пять золотых и три серебряных медали. На европейских первенствах на ее счету восемь побед.

Чемпионат мира завершится позднее в пятницу.