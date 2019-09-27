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ЧМ по легкой атлетике

Российские легкоатлеты не намерены менять отель на чемпионате мира в Дохе

Ранее сборная Норвегии покинула Ezdan Hotel из-за массовых случаев отравления
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© EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские легкоатлеты не высказывали желания поменять отель проживания на чемпионате мира в Катаре. Об этом ТАСС в пятницу заявила официальный представитель российских легкоатлетов Елена Орлова.

ЧМ по легкой атлетике

Ранее стало известно, что сборная Норвегии покинула катарский отель Ezdan Hotel, в который заселилась на время чемпионата мира, из-за массовых случаев отравления.

"У нас, слава богу, все нормально. Все готовятся к старту, все хорошо. Понятно, что может быть и лучше, но про желание наших спортсменов переехать я не слышала", - сказала Орлова.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 27 сентября по 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации выступать они будут в нейтральном статусе.

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