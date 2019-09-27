Коу понимает важность флага для спортсменов, но оправдывает выступление россиян без него

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу понимает, насколько важно для спортсмена выступать на зарубежных соревнованиях под флагом страны, однако считает принятые в отношении россиян санкции лучшим выходом из сложившейся ситуации. Об этом он заявил во время пресс-конференции перед стартом чемпионата мира в Дохе, где россияне выступят в нейтральном статусе.

23 сентября совет IAAF в очередной раз продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), что не позволит россиянам выступить на чемпионате мира под флагом страны.

"Созданная нами структура позволяет отделить чистых спортсменов от существующей системы, что очень важно. Да, конечно, я понимаю, что спортсмен имеет право на то, чтобы выйти на любое соревнование в национальных цветах, это может быть важнейшим событием в его жизни. Но нам надо было найти выход из сложившейся ситуации, и тут вопрос даже не о флаге, а о том, чтобы сделать все возможное, чтобы сохранить спортсменов на международных соревнованиях. Вот почему мы и создали нейтральный статус", - сказал Коу.

"Мы приняли вызовы, которые стояли перед нашим спортом, и должны были принимать решение. Я не хочу возвращаться к тому, с чего эта история началась, вы и так все знаете. Но я всегда настроен на то, чтобы всячески отстаивать интересы спортсменов и сделать соревнования чистыми, по этой причине мы вместе [с Томасом Бахом] и работали в комиссии спортсменов МОК", - добавил он.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА.

Чемпионат мира в Дохе продлится до 6 октября. Допуск к турниру получили 30 российских легкоатлетов.