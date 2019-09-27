Глава МОК Бах заявил, что чистые спортсмены должны иметь возможность выступать на Играх

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Чистые спортсмены должны иметь возможность выступать на Олимпийских играх. Об этом на пресс-конференции заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Бах в пятницу провел встречу с президентом Международной федерации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяном Коу. Главы организаций традиционно встречаются перед началом чемпионата мира по легкой атлетике, который стартовал в Дохе. На нем российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. Без флага россияне соревновались и на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

"Сомнения возникают перед принятием решения, когда ты всегда должен прислушиваться к разным мнениям, но после, если ты берешь на себя ответственность за серьезное решение, ты должен быть уверен в нем. Потому что если ты не уверен в своем решении, ты не можешь убедить других, тогда ты теряешь доверие", - отметил Бах.

"Анализ ситуации говорит о том, что это великолепно, когда у чистых спортсменов есть возможность соревноваться в честных соревнованиях, но у нас два взгляда на ситуацию, поскольку наши сферы ответственности различаются, этот вопрос имеет особые обстоятельства. Что касается Олимпийских игр, то там тоже была особая ситуация, принимая во внимание позицию в IAAF и позицию других национальных комитетов и международных федераций. Это мы учли, устанавливая наши критерии и принимая санкции в отношении ОКР [Олимпийского комитета России], который был исключен из Олимпийских игр в Пхёнчхане, но мы после консультаций с WADA [Всемирным антидопинговым агентством] дали чистым спортсменам возможность выступить в соревнованиях", - добавил он.

Ввиду отстранения Олимпийского комитета России за нарушения антидопинговых правил на играх в Сочи в 2014 году, россияне выступали в Пхёнчхане под олимпийским флагом. При этом приглашения на игры от МОК не получили несколько десятков ведущих спортсменов.