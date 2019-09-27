Стал известен состав команды "Камаз-мастер" на ралли-марафон "Дакар"

ТАСС, 27 сентября. Экипажи Эдуарда Николаева, Антона Шибалова, Андрея Каргинова и Дмитрия Сотникова выступят в составе российской команды "Камаз-мастер" в грузовом зачете для участия в ралли-марафоне "Дакар". Об этом сообщает пресс-служба "Камаз-мастер".

Ралли-марафон "Дакар" пройдет с 5 по 17 января 2020 года.

"Представлять Россию в грузовом зачете международного соревнования будут действующий чемпион "Дакара" Эдуард Николаев, победитель ралли "Шелковый путь - 2019" Антон Шибалов, а также Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников", - говорится в сообщении.

Ралли-марафон "Дакар" был основан в 1978 году. До 2009 года основная часть гонки проходила по территории Африки. В 2009 году из-за угрозы террористических актов соревнования были перенесены в Южную Америку. В апреле пресс-служба ралли-марафона сообщила, что гонка 2020 года пройдет в Саудовской Аравии.