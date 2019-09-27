Квят: "Торо Россо" сделает все возможное, чтобы использовать шанс в гонке Гран-при России

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" приложит все усилия, чтобы показать максимум в гонке Гран-при России. Об этом журналистам рассказал российский пилот команды Даниил Квят.

В первой свободной практике Квят показал 19-е время из-за технических проблем, во второй стал 12-м. Россиянин начнет гонку Гран-при России с конца стартовой решетки из-за смены силовой установки.

"Начало дня было не идеальным для нас, мы потеряли много времени из-за проблем в первой практике, - сказал Квят. - Во второй свободной сессии мы проделали продуктивную работу, выполнили все, что планировали, и полностью подготовились к субботе. Мы проехали приличное количество кругов, теперь у нас есть достаточно данных для квалификации и гонки".

"Мы сделаем все возможное, чтобы использовать наши шансы в гонке. Мы знали, что этап будет испорчен штрафом, однако мы не опускам рук и будем бороться", - добавил Квят.

Третья свободная практика и квалификация пройдут в субботу. Гонка состоится в воскресенье.