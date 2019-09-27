Сидорова вышла в финал чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Россиянка Анжелика Сидорова выполнила квалификационный норматив и пробилась в финал чемпионата мира по легкой атлетике в соревнованиях по прыжкам с шестом. Соревнования проходят в Дохе.

28-летняя Сидорова сумела преодолеть высоту 4,60 м. Помимо нее квалификационный норматив сумели преодолеть 16 спортсменок. Россиянки Алена Лутковская и Ирина Иванова преодолели высоту 4,35 м и не сумели выйти в финал, который пройдет

Сидорова является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещениях (2014, 2018), чемпионкой Европы (2014), двукратной чемпионкой Европы в помещениях (2015, 2019) и победительницей командного чемпионата Европы (2015), четырехкратной чемпионкой России. На чемпионате России в июле Сидорова установила личный рекорд, показав результат 4,86 м.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.