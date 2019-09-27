Ивонина не смогла выйти в финал ЧМ по легкой атлетике на дистанции 3000 м с препятствиями

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Ивонина не сумела пробиться в финал чемпионата мира по легкой атлетике в забеге на 3000 м с препятствиями. Соревнования проходят в Дохе.

Россиянка показала 19-й результат (9.35,59), в финал вышли по три лучшие спортсменки из трех забегов, а также шесть лучших легкоатлеток из числа оставшихся (результаты всех трех забегов суммировались). Ивонина показала свой лучший результат в сезоне. Еще одна россиянка Анна Тропина стала 26-й (9.44,06).

25-летняя Ивонина стала серебряным призером первенства России среди юниоров в этой же дисциплине (2013). В 2018 году спортсменка выиграла чемпионат России в Казани с результатом 9.16,68. 20-летняя Тропина является бронзовым призером первенства России среди спортсменов не старше 23 лет.

Финал в данном виде программы пройдет 30 сентября. Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.