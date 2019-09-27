Российские легкоатлеты предупреждены об опасности получить пищевое отравление на ЧМ

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские легкоатлеты предупреждены об опасности получить пищевое отравление на чемпионате мира в Дохе, поэтому стараются соблюдать гигиену. Об этом журналистам рассказала метательница молота Елизавета Царева.

В пятницу стало известно, что сборная Норвегии, проживавшая в одном отеле с российскими легкоатлетами, переселилась в другую гостиницу. Скандинавскую команду не устроили качество еды и воздуха в отеле.

"Нас предупредили, что надо чаще руки мыть, использовать антисептик, но у нас все в порядке, нас это не касается", - сказала Царева, которая не сумела выйти в финал соревнований.

Несмотря на неудачу, спортсменка останется в Катаре еще на несколько дней и посетит соревнования, в которых будут разыгрываться медали. "Рассчитывала на нечто большее, как минимум на финал. Сложно сказать, что помешало, но точно не получилось технически", - добавила она.

Всего на чемпионате мира на старт выйдут 30 российских легкоатлетов, которые по причине дисквалификации национальной федерации выступают в нейтральном статусе. Турнир продлится до 6 октября.