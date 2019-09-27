Российский фигурист Мозалев выиграл этап юниорского Гран-при и вышел в финал

ТАСС, 27 сентября. Российский фигурист Андрей Мозалев победил в одиночном катании на этапе юниорского Гран-при в Загребе.

По сумме короткой и произвольной программ он набрал 236,44 балла. Россиянин Артур Даниелян стал вторым (223,82), третье место занял японец Сун Сато (219,69). Мозалев вышел в финал юниорского Гран-при, который пройдет в Турине с 5 до 8 декабря.

Стивен Гоголев, представляющий Канаду, занял пятое место (212,46 балла) и не сумел пробиться в финал юниорского Гран-при.

Ранее в пятницу Юлия Артемьева и Михаил Назарычев одержали победу в соревнованиях спортивных пар, вторыми стали россияне Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, обе пары вышли в финал юниорского Гран-при.

В субботу пройдут произвольные программы в танцах на льду и одиночном катании у девушек. Этап в Загребе завершится 28 сентября.