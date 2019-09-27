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КХЛ

ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, выиграв в гостях у "Торпедо"

Встреча завершилась со счетом 3:0
Игроки ЦСКА Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Игроки ЦСКА
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 27 сентября. Столичный ЦСКА со счетом 3:0 обыграл нижегородское "Торпедо" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Шайбы забросили Иван Телегин (24-я минута) и Антон Слепышев (37 и 60). Нападающий ЦСКА Кирилл Окулов, отдавший голевую передачу в эпизоде с голом Слепышева, набрал очки в четвертом матче подряд (одна шайба и шесть передач). В предыдущем очном матче 11 сентября домашнюю победу одержало "Торпедо" (2:1 ОТ).

ЦСКА одержал шестую победу подряд и занимает первое место в Западной конференции, набрав 19 очков после 11 матчей. "Торпедо" идет четвертым на Западе, имея в активе 14 очков после 12 игр.

В следующем матче 1 октября ЦСКА на выезде сыграет с московским "Спартаком", а "Торпедо" двумя днями раньше на домашней площадке встретится с "Сочи".

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