Прыгунья с шестом Лутковская призналась, что еще не реализовала себя в легкой атлетике

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Российская прыгунья с шестом Алена Лутковская, которую несколько лет назад называли преемницей двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, считает, что еще не реализовала себя в легкой атлетике, намерена вернуться на высокий уровень и бороться за медали. Об этом она рассказала журналистам после выступления в квалификации на чемпионате мира в Дохе, по итогам которой она не смогла выйти в финал.

В 2013 году Лутковская установила рекорд России для девушек в своей возрастной категории (4,30 м), в том же году победила на чемпионате Европы среди юниорок. В 2014 году она стала бронзовым призером чемпионата России в помещении и чемпионкой мира среди юниорок. Затем ее результаты пошли на спад.

"Я поменяла тренера, уехала тренироваться в Италию. Но потом закончилось финансирование, и мне пришлось вернуться обратно. Пошли травмы, и вот только совсем недавно я оклемалась, вновь сменила тренера и начала работать. Слишком сложно сразу понять новую технику, приспособиться, поэтому надо еще немного, чтобы все наладить", - сказала Лутковская.

"Я думала о том, чтобы завершить карьеру, но нереализованный спортсмен - не спортсмен. Сейчас надо отдохнуть две недели, залечить все болячки и начать подготовку к Олимпиаде", - добавила она.

Важный опыт

В Дохе 23-летняя Лутковская не смогла преодолеть планку на высоте 4,35 м и выйти в финал. "Все было очень здорово, я первый раз на взрослом чемпионате мира, поэтому для меня все ново, получила важный опыт. Тут шикарная дорожка и атмосфера крутая, но немного не справилась - не успела подобрать нужные шесты. Хотела взять 4,50 м, но не вышло", - рассказала она.

"Я здесь без тренера - ему не дали допуск, а я привыкла слышать его подсказки. Сейчас без него было сложно разобраться", - отметила она.

Чемпионат мира продлится до 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.