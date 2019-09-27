Матч "Локомотив" - "Зенит" и еще две встречи откроют программу 11-го тура РПЛ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Программа 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется тремя субботними матчами, в которых самарские "Крылья Советов" примут "Тамбов", московское "Динамо" сыграет на выезде с "Ростовом", а московский "Локомотив" проведет домашнюю встречу против петербургского "Зенита".

Матч в Самаре начнется в 14:00 мск, главным арбитром назначен Сергей Иванов. В 10 турах "Крылья Советов" потерпели шесть поражений, клуб находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав 8 очков, кроме того, самарцы завершили выступление в Олимп - Кубке России, уступив в среду московскому "Торпедо" (0:2) в 1/16 финала. Несмотря на удручающие результаты команды, главный тренер Миодраг Божович спокоен насчет сохранения своего места в клубе, но если "Крылья Советов" продолжат показывать такую же нестабильную игру, то вопрос об увольнении специалиста может быть поднят уже в ближайшее время. К матчу с "Тамбовом" клуб из Самары подходит в полном составе, главным козырем по-прежнему является второй лучший бомбардир текущего сезона Александр Соболев, забивший уже семь мячей.

Соседом "Крыльев Советов" по турнирной таблице является "Тамбов" с таким же количеством набранных баллов, в последних десяти матчах он лишь дважды заработал три очка (две ничьи и шесть поражений). В прошлом туре подопечные Александра Григоряна добились важной и неожиданной победы над "Ростовом" (2:1), но в среду крупно уступили на выезде "Томи" (0:4) в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России. Победа над "Крыльями Советов" дает большие шансы клубу из Тамбова на то, чтобы покинуть зону вылета.

Встречу между "Ростовом" и "Динамо", которая начнется в 16:30 мск, рассудит Евгений Турбин. "Динамо" является одним из самых проблемных клубов текущего розыгрыша чемпионата России - клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков, и не может победить в течение пяти матчей, включая поражение от владивостокского "Луча" (1:0) в Кубке России. Многие болельщики бело-голубых ждут отставки главного тренера Дмитрия Хохлова, специалист сделал намек на свой уход на пресс-конференции после игры десятого тура с "Сочи" (2:3), однако руководство клуба решило сохранить наставника до зимней паузы. Победа над одним из лидеров турнирной таблицы может вернуть уверенность не только футболистам, но и веру болельщиков.

В предстоящей игре "Динамо" из-за травм не помогут защитник Тони Шуньич, получивший повреждение во встрече с "Сочи", полузащитник Антон Соснин и нападающий Клинтон Н'Жи. Зато в строй вернулся капитан и вратарь команды Антон Шунин, который пропустил несколько недель из-за травмы задней поверхности бедра.

"Ростов" показывает хороший футбол в текущем сезоне, подопечные Валерия Карпина идут третьими с 20 очками. Ростовчане прошли в 1/8 финала Кубка России, обыграв саранскую "Мордовию" (2:0), так что "Ростов" в отличной форме подходит к матчу с "Динамо". Главной надеждой Карпина можно считать узбекистанского нападающего Эльдора Шомуродова, возглавляющего таблицу бомбардиров с 8 забитыми мячами, перед игрой с динамовцами клуб не имеет травмированных футболистов.

"Локомотив" - "Зенит"

Стартовый свисток в центральном матче тура между "Локомотивом" и "Зенитом" прозвучит в 19:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Михаил Вилков. Также на игре будет работать система видеоассистента рефери (VAR), за которую будут отвечать Алексей Сухой и Сергей Карасев.

"Зенит" является единоличным лидером турнирной таблицы, петербуржцы набрали 23 очка. В предыдущем туре команда Сергея Семака крупно обыграла казанский "Рубин" (5:0) на своем поле, а спустя четыре дня добилась победы над красноярским "Енисеем" (2:1) в Кубке России, так что "Зенит" намерен продлить беспроигрышную серию победой над одним из конкурентов в борьбе за чемпионство.

Успех в матче с "Локомотивом" даст положительный заряд сине-бело-голубым перед домашней игрой группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Встречу с железнодорожниками пропустит нападающий Сердар Азмун, получивший серьезное повреждение в матче с французским "Лионом" (1:1), по-прежнему восстанавливается от травмы бразилец Малком.

"Локомотив" закончил кубковую кампанию, уступив калининградской "Балтике" в серии пенальти (основное время - 1:1). Подопечные Юрия Семина замыкают пятерку лидеров турнирной таблицы (20 очков), в последней домашней игре "Локомотив" уступил "Ростову" (1:2). От травм продолжают восстанавливаться полузащитники Алексей и Антон Миранчуки, участие первого в игре с "Зенитом" находится под вопросом, также до конца не ясен характер повреждения хавбека и лучшего бомбардира "Локомотива" в текущем сезоне - Гжегожа Крыховяка.

В российской истории клубы провели 52 матча между собой, "Локомотив" добивался победы 15 раз, "Зенит" - 16, еще 21 матч завершился вничью. В прошлом сезоне "Зенит" обыграл "Локомотив" дома со счетом 5:3, а во втором круге клубы сыграли вничью. 6 июля команда Семина завоевала Суперкубок России, обыграв подопечных Семака со счетом 3:2.