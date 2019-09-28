Глава "Формулы-1": Сочи является приоритетным местом проведения Гран-при России

СОЧИ, 28 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Ионов/. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" считает Сочи приоритетным местом проведения Гран-при России. Об этом в интервью ТАСС заявил исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри.

В четверг британская газета Daily Mail со ссылкой на источник сообщила, что президент России Владимир Путин поддержал идею переноса Гран-при России из Сочи в Петербург начиная с 2021 года. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Путин не обсуждает с руководством "Формулы-1" перенос этапа в Петербург.

"Наше соглашение здесь, в Сочи, наш приоритет - делать сильнее это соревнование. У нас есть контракт на несколько лет (до 2025 года - прим. ТАСС), он является приоритетом номер один для нас, - сказал Кэри. - Мы открыты для обсуждения, что может быть в будущем, но приоритет - Сочи".

Исполнительный директор "Формулы-1" назвал этап в Сочи уникальным. "Я получаю удовольствие, приезжая сюда, это красивое место, - отметил Кэри. - С одной стороны ты сидишь и видишь Черное море, с другой - горы. В чемпионате принимает участие российский пилот, я планирую продолжать развивать этот вид спорта здесь, в России".

Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года.