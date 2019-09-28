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Автогонки

Россиянин Шварцман стал победителем серии автогонок "Формула-3"

В первой гонке заключительного этапа он занял второе место
Роберт Шварцман Юлия Немченко/ТАСС
Описание
Роберт Шварцман
© Юлия Немченко/ТАСС

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман стал победителем серии автогонок в классе машин "Формула-3". Заключительный этап сезона прошел на автодроме в Сочи.

В первой гонке этапа 20-летний россиянин занял второе место и набрал 22 балла, четыре из которых достались ему за победу в квалификации, и показал время в 42 минуты 36,396 секунды . Победил в заезде его напарник по команде новозеландец Маркус Армстронг (42.35,319), третьим стал финский пилот команды Trident Нико Кари (42.40,230). Сын бывшего немецкого гонщика "Формулы-1" Ральфа Шумахера, также являющийся племянником семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, Дэвид Шумахер приехал к финишу на 22-м месте (43.35,216).

В общем зачете Шварцман набрал 202 балла и стал недосягаем до преследователей. Вторая гонка этапа в Сочи пройдет в воскресенье.

В 2018 году Шварцман выступал в европейской "Формуле-3" в составе Prema. Он занял третье место по итогам чемпионата и был признан лучшим новичком серии. С 2019 года европейская "Формула-3" объединилась с серией GP3, обновленный чемпионат получил название международная "Формула-3". Чемпионом GP3 в 2013 году стал россиянин Даниил Квят, после чего получил приглашение в команду "Формулы-1" "Торо Россо".

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