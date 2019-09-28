Японец Томонори выиграл марафон во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Японский легкоатлет Сакамото Томонори стал победителем IV Международного марафона во Владивостоке, в котором принимали участие около 4 тыс. участников. Об этом сообщает пресс-служба марафона.

33-летний Томонори стал абсолютным победителем на дистанции 42,2 км, он показал результат 2 часа 23 минуты и 12 секунд. Ближайший его преследователь - Евгений Бушков - отстал более чем на 3 минуты. Среди женщин первой стала 36-летняя японка Ино Мицуко с результатом 2:48.14.

"Я участвую во второй раз в Galaxy Vladivostok Marathon и после упорных тренировок мне удалось занять призовое место. Мне очень нравится Владивосток, я планирую пробежать Ледовый полумарафон, а в следующем году вновь пробежаться по мостам", - сказал после забега Тономори.

По словам организаторов, за четыре года проведения марафона Galaxy Vladivostok Marathon общее число участников увеличилось больше чем в два раза. На финише каждому участнику вручили медали, а победители на всех дистанциях разделят приз в один миллион рублей.