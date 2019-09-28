Козак уверен, что гонка Гран-при России "Формулы-1" пройдет на высоком уровне

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Гонка российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" пройдет на высоком уровне. Такое мнение на встрече с бывшим исполнительным директором "Формулы-1" Берни Экклстоуном на "Сочи-Автодроме" высказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Гонка Гран-при России пройдет в воскресенье, начало - 14:10 мск.

"Наше дело, начатое вместе, живет и процветает, - обратился Козак к Экклстоуну. - Завтра будет шестая гонка. У нас есть уверенность, что она пройдет на высоком уровне. По оценкам партнеров из FIA (Международной автомобильной федерации - прим. ТАСС), все готово к гонке, никаких рисков, кроме погоды, мы не видим".

Гран-при России проходит в Сочи с 2014 года.